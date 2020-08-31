Антон Синцов и Тимофей Иванов выступят на осенних соревнованиях.

Ижевск. Удмуртия. Два спортсмена из Удмуртии вошли в состав сборной России по маунтинбайку. Об этом сообщается в группе Центра спортивной подготовки Удмуртской Республики в соцсети «Вконтакте».

В состав сборной попали Антон Синцов и Тимофей Иванов. Они выступят на осенних международных стартах этого сезона – Кубке мира, чемпионате мира и чемпионате Европы.

Стоит отметить, что накануне, 30 августа, Тимофей Иванов стал чемпионом России по велосипедному спорту на чемпионате по маунтинбайку (гонка кросс-кантри), который прошел в Архызе.