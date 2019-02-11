«Ижсталь» обыграла на домашнем льду «Буран»

Встреча закончилась со счетом 4:1 в пользу «сталеваров».

Ижевск. Удмуртия. Хоккейный клуб «Ижсталь» на домашнем льду обыграл «Буран». Встреча закончилась со счетом 4:1 в пользу команды из столицы Удмуртии.

В составе гостей отличился Руслан Хасанши, у «сталеваров» результативные броски на счету Артема Чупина, Валерия Горшкова и Антона Кочурова (дубль).

«По периодам играли монолитно, не было явных провалов. Вот только, когда пошли подряд удаления, мы немного выпали из ритма. Анализируем игру, готовимся к следующему сопернику», - рассказала после игра наставник клуба из Удмуртии Игорь Кропотин.

Благодаря второй домашней победе подряд «Ижсталь» поднялась на 26 место в турнирной таблице Высшей хоккейной лиги. В активе сталеваров 25 очков после 50 игр. Следующий матч «сталевары проведут против Тамбова. Игра состоится 12 февраля в Ижевске.