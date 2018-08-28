Семь хоккеистов подписали односторонние контракты с «Ижсталь»

Состав пополнили четверо нападающих, два защитника и вратарь.

Ижевск. Удмуртия. Семь хоккеистов подписали односторонние контракты с командой «Ижсталь». Состав пополнили четверо нападающих, два защитника и вратарь, говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Так за «сталеваров» будут выступать голкипер Сергей Коробов, выступавший за «СКА-Неву» и «Молот-Прикамье». Нападающие глазовского «Прогресса» Кирилл Афанасьев, Данила Семенихин, защитник этого же клуба Ростислав Башлыков, нападающий «Ижевской стали» Максим Кропотин и экс-нападающий «Спутника» Евгений Щанкин. Также из «СКА-Невы» пришел защитник Никита Моисеев.

Также ранее в клубе сообщили, что просмотровые контракты с командой из столицы Удмуртии подписали защитники Александр Козырев и Евгений Борисов.