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Семь хоккеистов подписали односторонние контракты с «Ижсталь»

09:32, 28 августа, 2018
Георгий Поветкин
09:32, 28 августа, 2018
Георгий Поветкин
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#спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия
Фото: ИА "Сусанин"
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Состав пополнили четверо нападающих, два защитника и вратарь.

Ижевск. Удмуртия. Семь хоккеистов подписали односторонние контракты с командой «Ижсталь». Состав пополнили четверо нападающих, два защитника и вратарь, говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Так за «сталеваров» будут выступать голкипер Сергей Коробов, выступавший за «СКА-Неву» и «Молот-Прикамье». Нападающие глазовского «Прогресса» Кирилл Афанасьев, Данила Семенихин, защитник этого же клуба Ростислав Башлыков, нападающий «Ижевской стали» Максим Кропотин и экс-нападающий «Спутника» Евгений Щанкин. Также из «СКА-Невы» пришел защитник Никита Моисеев.

Также ранее в клубе сообщили, что просмотровые контракты с командой из столицы Удмуртии подписали защитники Александр Козырев и Евгений Борисов.

09:32, 28 августа, 2018
Георгий Поветкин
918
0
#спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия

 

 

 


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