ХК «Ижсталь» допустили к участию в ВХЛ

Команда проведет 28 матчей.

Ижевск. Удмуртия. Хоккейная команда клуба «Ижсталь» вошла в список участников Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Об этом написал официальный сайт ВХЛ.



Комиссия рассматривала команды на участие по их работе. «По итогам обсуждения принято решение, что в ВХЛ – Кубке Шелкового пути сезона 2018/2019 примут участие 29 клубов», - говорится в сообщении.

В состав участников впервые вошли «Лада», Тольятти, «Югра», Ханты-Мансийск, ХК «Тамбов», Тамбов и «КРС-ОЭРДЖИ», Пекин (КНР). Высший дивизион покинули «Спутник», Нижний Тагил и «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян», Харбин (КНР).

Победитель регулярного чемпионата ВХЛ получит Кубок Шелкового пути, выигравший плей-офф – Кубок имени Владимира Петрова.

Календарь игр «Ижстали»:

6 сентября – «Ижсталь» — КРС «ОЭРДЖИ»;

8 сентября – «Ижсталь» – «Ценг-Тоу»;

28 сентября – «Ижсталь» — «Молот» -Прикамье;

9 октября – «Ижсталь — «Дизель»;

11 октября – «Ижсталь» — «Барс»;

13 октября – «Ижсталь» — ЦСК ВВС;

15 октября – «Ижсталь» — «Лада»;

29 октября – «Ижсталь» — «Динамо»;

31 октября – «Ижсталь» — СКА «Нева»;

2 ноября – «Ижсталь» — «Рубин»;

4 ноября – «Ижсталь» — «Югра»;

19 ноября – «Ижсталь» — «Горняк»;

21 ноября – «Ижсталь» — «Южный Урал»;

23 ноября – «Ижсталь» — «Зауралье»;

25 ноября – «Ижсталь» — «Челмет»;

7 декабря – «Ижсталь» — «Торпедо»;

9 декабря – «Ижсталь» — «Сарыарка»;

11 декабря – «Ижсталь» — «Звезда»;

13 декабря – «Ижсталь» — «Химик»;

25 декабря – «Ижсталь» — «Торос»;

27 декабря – «Ижсталь» — «Нефтяник»;

19 января – «Ижсталь» — «Металлург»;

21 января – «Ижсталь» — «Сокол»;

23 января – «Ижсталь» — «Ермак»;

8 февраля – «Ижсталь» — ХК «Рязань»;

10 февраля – «Ижсталь» — «Буран»;

12 февраля – «Ижсталь» — ХК «Тамбов»;

14 февраля – «Ижсталь» — ХК «Саров».