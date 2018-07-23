ХК «Ижсталь» допустили к участию в ВХЛ

Команда проведет 28 матчей.
Ижевск. Удмуртия. Хоккейная команда клуба «Ижсталь» вошла в список участников Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Об этом написал официальный сайт ВХЛ.
Комиссия рассматривала команды на участие по их работе. «По итогам обсуждения принято решение, что в ВХЛ – Кубке Шелкового пути сезона 2018/2019 примут участие 29 клубов», - говорится в сообщении.
В состав участников впервые вошли «Лада», Тольятти, «Югра», Ханты-Мансийск, ХК «Тамбов», Тамбов и «КРС-ОЭРДЖИ», Пекин (КНР). Высший дивизион покинули «Спутник», Нижний Тагил и «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян», Харбин (КНР).
Победитель регулярного чемпионата ВХЛ получит Кубок Шелкового пути, выигравший плей-офф – Кубок имени Владимира Петрова.
Календарь игр «Ижстали»:
6 сентября – «Ижсталь» — КРС «ОЭРДЖИ»;
8 сентября – «Ижсталь» – «Ценг-Тоу»;
28 сентября – «Ижсталь» — «Молот» -Прикамье;
9 октября – «Ижсталь — «Дизель»;
11 октября – «Ижсталь» — «Барс»;
13 октября – «Ижсталь» — ЦСК ВВС;
15 октября – «Ижсталь» — «Лада»;
29 октября – «Ижсталь» — «Динамо»;
31 октября – «Ижсталь» — СКА «Нева»;
2 ноября – «Ижсталь» — «Рубин»;
4 ноября – «Ижсталь» — «Югра»;
19 ноября – «Ижсталь» — «Горняк»;
21 ноября – «Ижсталь» — «Южный Урал»;
23 ноября – «Ижсталь» — «Зауралье»;
25 ноября – «Ижсталь» — «Челмет»;
7 декабря – «Ижсталь» — «Торпедо»;
9 декабря – «Ижсталь» — «Сарыарка»;
11 декабря – «Ижсталь» — «Звезда»;
13 декабря – «Ижсталь» — «Химик»;
25 декабря – «Ижсталь» — «Торос»;
27 декабря – «Ижсталь» — «Нефтяник»;
19 января – «Ижсталь» — «Металлург»;
21 января – «Ижсталь» — «Сокол»;
23 января – «Ижсталь» — «Ермак»;
8 февраля – «Ижсталь» — ХК «Рязань»;
10 февраля – «Ижсталь» — «Буран»;
12 февраля – «Ижсталь» — ХК «Тамбов»;
14 февраля – «Ижсталь» — ХК «Саров».