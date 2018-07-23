play
pause
  • $ 63.49 ↑
  • € 73.93 ↑

ХК «Ижсталь» допустили к участию в ВХЛ

09:05, 23 июля, 2018
Дарья Снидкова
09:05, 23 июля, 2018
Дарья Снидкова
260
0
#спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия
Фото: pixabay.com
260
0

Команда проведет 28 матчей.

Ижевск. Удмуртия. Хоккейная команда клуба «Ижсталь» вошла в список участников Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Об этом написал официальный сайт ВХЛ. 


Комиссия рассматривала команды на участие по их работе. «По итогам обсуждения принято решение, что в ВХЛ – Кубке Шелкового пути сезона 2018/2019 примут участие 29 клубов», - говорится в сообщении. 

В состав участников впервые вошли «Лада», Тольятти, «Югра», Ханты-Мансийск, ХК «Тамбов», Тамбов и «КРС-ОЭРДЖИ», Пекин (КНР). Высший дивизион покинули «Спутник», Нижний Тагил и «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян», Харбин (КНР). 
Победитель регулярного чемпионата ВХЛ получит Кубок Шелкового пути, выигравший плей-офф – Кубок имени Владимира Петрова. 

Календарь игр «Ижстали»: 
6 сентября – «Ижсталь» — КРС «ОЭРДЖИ»; 
8 сентября – «Ижсталь» – «Ценг-Тоу»; 
28 сентября – «Ижсталь» — «Молот» -Прикамье; 
9 октября – «Ижсталь — «Дизель»; 
11 октября – «Ижсталь» — «Барс»; 
13 октября – «Ижсталь» — ЦСК ВВС; 
15 октября – «Ижсталь» — «Лада»; 
29 октября – «Ижсталь» — «Динамо»; 
31 октября – «Ижсталь» — СКА «Нева»; 
2 ноября – «Ижсталь» — «Рубин»; 
4 ноября – «Ижсталь» — «Югра»; 
19 ноября – «Ижсталь» — «Горняк»; 
21 ноября – «Ижсталь» — «Южный Урал»; 
23 ноября – «Ижсталь» — «Зауралье»; 
25 ноября – «Ижсталь» — «Челмет»; 
7 декабря – «Ижсталь» — «Торпедо»; 
9 декабря – «Ижсталь» — «Сарыарка»; 
11 декабря – «Ижсталь» — «Звезда»; 
13 декабря – «Ижсталь» — «Химик»; 
25 декабря – «Ижсталь» — «Торос»; 
27 декабря – «Ижсталь» — «Нефтяник»; 
19 января – «Ижсталь» — «Металлург»; 
21 января – «Ижсталь» — «Сокол»; 
23 января – «Ижсталь» — «Ермак»; 
8 февраля – «Ижсталь» — ХК «Рязань»; 
10 февраля – «Ижсталь» — «Буран»; 
12 февраля – «Ижсталь» — ХК «Тамбов»; 
14 февраля – «Ижсталь» — ХК «Саров».

09:05, 23 июля, 2018
Дарья Снидкова
260
0
#спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Лоукостер «Победа» начал продажу единых билетов из Москвы в Ижевск

12:36, 18 июля, 2018
9573

В Ижевске спилили незаконно установленную лестницу

8353
17:25, 19 июля, 2018

В Ижевске нашли пропавшего 8-летнего ребенка

7232
16:59, 20 июля, 2018

Артем Богданов прокомментировал свой уход из администрации Ижевска

5647
18:18, 20 июля, 2018

«КамАЗ» перевернулся на трассе в Удмуртии

5392
13:33, 18 июля, 2018

Глава «Роскосмоса» после проведенных обысков покинул свою должность

14:00, 21 июля, 2018
2060

Хорватский футболист Лука Модрич признан лучшим игроком ЧМ-2018

1963
09:00, 16 июля, 2018

В России запустят систему ухода за пожилыми

1845
17:25, 20 июля, 2018

В российских вузах могут ликвидировать военные кафедры

1822
18:40, 17 июля, 2018

В Перми поймали сбежавшую из зоопарка харзу

1790
18:04, 19 июля, 2018

Южная Корея запретила поднимать со дна затонувший крейсер «Дмитрий Донской»

18:00, 21 июля, 2018
17505

В Египте ученые приступили к вскрытию черного саркофага

2249
16:56, 19 июля, 2018

На борту крейсера «Дмитрий Донской» может оказаться около 200 т золота

1987
15:51, 19 июля, 2018

Крым предложил властям Украины «вычерпать» Азовское море

1964
12:25, 20 июля, 2018

Под Житомиром в результате ДТП погибли 10 человек

1818
14:56, 20 июля, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: главные новости недели

20 июля, 2018

Презентация проекта реконструкции Центральной площади Ижевска / 19 июля 2018

19 июля, 2018

Презентация проекта реконструкции Центральной площади Ижевска / 19 июля 2018

19 июля, 2018