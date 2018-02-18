Президент ХК «Ижсталь»: впереди перезагрузка клуба и всей системы республиканского хоккея

Юрий Федоров прокомментировал поражение команды в матче с «Дизелем», после которого «сталевары» лишились возможности сыграть в плей-офф ВХЛ.

Ижевск. Удмуртия. Президент хоккейного клуба «Ижсталь» Юрий Федоров прокомментировал поражение команды в матче с «Дизелем», после которого «сталевары» лишились возможности сыграть в плей-офф ВХЛ. По его словам, впереди перезагрузка клуба и всей системы республиканского хоккея.

«К сожалению, проиграв вчера пензенскому «Дизелю», наша «Ижсталь» лишилась даже теоретических шансов на выход в плей-офф. Остался один матч — с ХК «Саров». Уверен, эту игру ребята проведут так же достойно, как и все предыдущие», - написал в соцсетях Юрий Федоров.

Она также выразил благодарность игрокам, тренерскому штабу и болельщикам.

«Сезон заканчивается, надо подводить итоги. Ни у кого, я уверен, нет и тени упрёка в адрес игроков и тренерского состава по той самоотдаче, которую проявила команда. Особенно в сложный период ноября-декабря прошлого года, когда, по сути, пришлось строить новую команду», - пишет президент хоккейного клуба.

Напомним, что накануне «сталевары» уступили «Дизелю» 1:3 и потеряли шансы на борьбу за кубком Петрова.