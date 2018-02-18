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      Президент ХК «Ижсталь»: впереди перезагрузка клуба и всей системы республиканского хоккея

      15:50, 18 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      15:50, 18 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      231
      0
      #спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия
      Фото: vk.com/fedorov_2017
      231
      0

      Юрий Федоров прокомментировал поражение команды в матче с «Дизелем», после которого «сталевары» лишились возможности сыграть в плей-офф ВХЛ.

      Ижевск. Удмуртия. Президент хоккейного клуба «Ижсталь» Юрий Федоров прокомментировал поражение команды в матче с «Дизелем», после которого «сталевары» лишились возможности сыграть в плей-офф ВХЛ. По его словам, впереди перезагрузка клуба и всей системы республиканского хоккея.

      «К сожалению, проиграв вчера пензенскому «Дизелю», наша «Ижсталь» лишилась даже теоретических шансов на выход в плей-офф. Остался один матч — с ХК «Саров». Уверен, эту игру ребята проведут так же достойно, как и все предыдущие», - написал в соцсетях Юрий Федоров.

      Она также выразил благодарность игрокам, тренерскому штабу и болельщикам.

      «Сезон заканчивается, надо подводить итоги. Ни у кого, я уверен, нет и тени упрёка в адрес игроков и тренерского состава по той самоотдаче, которую проявила команда. Особенно в сложный период ноября-декабря прошлого года, когда, по сути, пришлось строить новую команду», - пишет президент хоккейного клуба.

      Напомним, что накануне «сталевары» уступили «Дизелю» 1:3 и потеряли шансы на борьбу за кубком Петрова.

      Wall

      К сожалению, проиграв вчера пензенскому "Дизелю", наша "Ижсталь" лишилась даже теоретических шансов на выход в плей-офф. Остался один матч - с ХК "Саров". Уверен, эту игру ребята проведут так же достойно, как и все предыдущие. Сезон заканчивается, надо подводить итоги.

      15:50, 18 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      231
      0
      #спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия

       

       

       

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