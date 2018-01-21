По ее словам, эта победа придаст ей силы на будущее.

Москва. Россия. Фигуристка из Ижевска Алина Загитова оценила на четверку произвольный прокат на Чемпионате Европы 2018 года, так как по ходу исполнения были допущены небольшие недочеты. По ее словам, победа по результатам двух выступлений придаст ей силы на будущее.

«Сегодня я каталась ради удовольствия, для себя и пыталась поделиться со зрителями своими эмоциями. Эту программу я катаю на тренировках каждый день, и все элементы делаю на «автомате». Во время проката я не задумываюсь над тем, какой элемент у меня идет следующим. Я пытаюсь просто катать программу и наслаждаться своим катанием. Я не поняла еще, что произошло. Но рада. Это придаст мне силы на будущее», - рассказала Загитова пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России сразу после завершения соревнований.

Напомним, что Загитова стала лучшей на Чемпионате Европы, который завершается в воскресенье, 21 января, показательными выступлениями.

Одной из главных интриг соревнований было противостояние двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой и уроженки Удмуртии Алины Загитовой. В итоге, по результатам двух программ Загитова набрала почти на 6 баллов больше Медведевой и заняла первое место. Это первая победа фигуристки на взрослом Чемпионате Европы.