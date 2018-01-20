Никто в мире этого не делает: уроженка Удмуртии Алина Загитова победила Медведеву на Чемпионате Европы

По результатам короткого и произвольного прокатов фигуристка из Ижевска набрала 238,24 балла.

Москва. Россия. Уроженка Удмуртии Алина Загитова победила Евгению Медведеву на Чемпионе Европы по фигурному катанию. По результатам короткого и произвольного прокатов фигуристка из Ижевска набрала 238,24 балла.

Загитова за произвольный прокат получила от судей 157,97 балла, побив свой собственный рекорд.

Основная конкурентка ижевчанки - Евгения Медведева в сумме набрала 232,86 балла. Бронза досталась итальянке Каролине Костнер с общим результатом 204,25 балла.

Россиянка Мария Сотскова в сумме набрала 200.81 балла (68,70 – короткая программа), расположившись на 4 месте.