В «Ижсталь» из Череповца командировали нападающего Сергея Лапина

В прошлом сезоне хоккеист провел 5 игр за «сталеваров».

Ижевск. Удмуртия. В «Ижсталь» из череповецкой «Северстали» командировали нападающего Сергея Лапина. Как сообщает пресс-служба «сталеваров», в прошлом сезоне хоккеист провел 5 игр за «сталеваров».

«Согласно договору о сотрудничестве между ХК «Северсталь» и ХК «Ижсталь» в Ижевск командирован нападающий Сергей Лапин. В прошлом сезоне Лапин сыграл за «Ижсталь» 5 матчей», - говорится в сообщении.

Отметим, что голами и передачами игрок не отметился, но продемонстрировал показатель полезности «+5».

Также Лапин сыграл в 20 матчах в Континентальной хоккейной лиге. Забил один гол и отдал голевую передачу.