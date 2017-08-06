  • $ 60.33 ↓
  • € 71.69 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Сразу четыре хоккеиста покинут клуб «Ижсталь»

      14:59, 06 августа, 2017
      14:59, 06 августа, 2017
      260
      0
      #спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей
      Фото: пресс-служба ХК "Ижсталь"
      260
      0

      Из команды уйдут два защитника и два нападающих.

      Ижевск. Удмуртия. Ижевский хоккейный клуб «Ижсталь» снова понесет потери. Как стало известно, тренерским штабом ХК «Ижсталь» принято решение расстаться с четырьмя хоккеистами.

      Это защитники Тихон Шалберов и Артем Смирнов, а также  нападающие Сергей Болдырев и Никита Каптелин.

      Как сообщает тренерский штаб, трое из четырех хоккеистов  - Смирнов, Болдырев и Каптелин  -  играли на так называемых "просмотровых" контрактах.  С Тихоном Шалберовым отношения будут расторгнуты по согласию сторон.

      14:59, 06 августа, 2017
      260
      0
      #спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Глава Ижевска Юрий Тюрин спас тонущего человека в Турции

      10:01, 01 августа, 2017
      7042

      Следствие попросило отпустить экс-главу Удмуртии Александра Соловьева под домашний арест

      6912
      19:59, 02 августа, 2017

      Два человека погибли в результате аварии на Сарапульском тракте в Удмуртии

      5562
      12:00, 30 июля, 2017

      Виктор Савельев покинет пост и.о. премьера Удмуртии

      5500
      09:56, 31 июля, 2017

      Обязанности председателя правительства региона будет исполнять врио главы Удмуртии Александр Бречалов

      3943
      09:13, 31 июля, 2017

      Сбившая «пьяного мальчика» в Железнодорожном просит исключить экспертизы из дела

      18:25, 30 июля, 2017
      6281

      Путин изменил порядок оплаты общедомовых коммунальных услуг

      2978
      15:54, 01 августа, 2017

      Коллеги Андрея Малахова рассказали о возможных причинах его ухода с Первого канала

      962
      10:41, 03 августа, 2017

      В ДТП с участием автобуса под Саратовом один человек погиб, 12 пострадали

      922
      10:04, 30 июля, 2017

      Фото Владимира Путина на отдыхе заинтересовали западные СМИ

      921
      12:53, 05 августа, 2017

      Старейшая в мире семья из Северной Ирландии раскрыла секрет долголетия

      19:20, 31 июля, 2017
      908

      Американские ученые предупредили, что Россия может выиграть от новых санкций США

      843
      15:28, 31 июля, 2017

      Немецкие ученые предупредили об опасности поролоновых губок

      803
      18:33, 01 августа, 2017

      Хакеры начали грабить пользователей WhatsApp по новой схеме

      705
      13:40, 03 августа, 2017

      В Хабаровском крае бульдозерист нашел золотой самородок весом 10,3 кг

      679
      10:03, 01 августа, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: падение колонки на бурановскую бабушку и новый дом «Виктории парк»

      04 августа, 2017

      Удмуртия в минуту: домашний арест для Александра Соловьева и порыв трубы в Ижевске

      03 августа, 2017

      Парк Кирова в Ижевске

      03 августа, 2017