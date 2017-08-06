Сразу четыре хоккеиста покинут клуб «Ижсталь»

Из команды уйдут два защитника и два нападающих.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский хоккейный клуб «Ижсталь» снова понесет потери. Как стало известно, тренерским штабом ХК «Ижсталь» принято решение расстаться с четырьмя хоккеистами.

Это защитники Тихон Шалберов и Артем Смирнов, а также нападающие Сергей Болдырев и Никита Каптелин.

Как сообщает тренерский штаб, трое из четырех хоккеистов - Смирнов, Болдырев и Каптелин - играли на так называемых "просмотровых" контрактах. С Тихоном Шалберовым отношения будут расторгнуты по согласию сторон.