16:40, 27 февраля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Увинский район
#паводок
«Готовимся к худшему, надеемся на лучшее», — заверил глава района.

Ува. Удмуртия. В Увинском районе Удмуртии идёт активная работа по подготовке к весеннему паводку. Об этом рассказал в ходе прямого эфира в соцсетях глава района Владимир Головин.

«Без экспертов мы видим, что запасы снега гораздо выше многолетних наблюдений. Всё будет зависеть от того, как поведут себя наши пруды», — сказал глава района.

Он отметил, что на территории района 108 водных объектов со 101 гидротехническим сооружением. 51 пруд в районе имеет площадь от 1 до 5 га; 22 пруда — более 5 га.

«Балансодержатели прудов должны проверить готовность сооружений, а с конца марта будут вести ежесуточный контроль и начинать уже тихонько спускать пруды», — отметил Владимир Головин.

Есть в районе и каскады прудов. Наибольшее опасение вызывает Кулябинско-Мульшурский пруд площадью в 20 га.

«Два района попадают в зону потенциального подтопления в посёлке Ува и несколько домов в селе Нылга. Это около полутора тысяч жителей. Сегодня заключаются договоры с организациями для подвоза песка, пиломатериала, продуктов, воды, медикаментов», — заверил Владимир Анатольевич.

Он подчеркнул, что задача самих жителей — подготовить минимальный запас воды, продуктов, медикаментов, фонариков и батареек. Потому что улицы, которые находятся в зоне подтопления, могут отключить от электроснабжения для безопасности.

«Кто помнит паводок 1979 год, тогда часть жителей пришлось эвакуировать. Для подобных действий мы определили пункты временного размещения с питанием и условиями проживания. Готовятся с нашей стороны лодки и другие плавсредства. Готовимся к худшему, но надеемся на лучшее», — подытожил Владимир Головин.

Напомним, ранее сообщалось, что паводок потенциально угрожает тысяче с лишним жителей посёлка Игра в Удмуртии.

