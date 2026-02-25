Игра. Удмуртия. Метеорологи прогнозируют приход паводка в Удмуртии раньше обычного. Об этом в ходе прямого эфира в соцсетях рассказал глава Игринского района республики Михаил Жарков.

«В случае развития наихудшего прогноза весеннего половодья из-за разлива реки Лоза в зону подтопления попадёт 463 домовладения с населением 1 165 человек. Это 17 улиц посёлка Игра. Соцобъекты в зону подтопления не попадают», — сказал глава района.

Он подчеркнул, что в целях подготовки к паводку 24 февраля провели плановое заседание КЧС района, где утвердили состав противопаводковых комиссий и планы мероприятий.

«В районе создан запас материалов и финансов для проведения необходимых мероприятий по прохождению половодья — запас песка, щебня, вёсельных лодок, финансов на леквидацию последствий паводка. Заключены договоры с местными организациями на поставку пиломатериалов, пустых мешков под песок, бутилированной воды и горячего питания для эвакуированного населения», — отметил Михаил Жарков.

В самой Игре готовят два пункта временного размещения на весь период паводка: районный Дом дружбы народов и ДК «Нефтяник».

В конце марта комиссия осмотрит гидротехнические сооружения, водоёмы. Также в планах — чернение льда на Лозе вдоль ул. Мичурина, вывоз снега с территории райцентра.

«В марте приступим к очистке водопропускных каналов Игры. Прошу жителей самостоятельно провести очистку водопропускных канав вдоль своих домов. Везде мы не сможем, только на основных улицах. Вдоль своих домов, пожалуйста, проведите расчистку самостоятельно», — призвал селян глава Игринского района.