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В Удмуртии водителя деблокировали из зажатой машины после ДТП

16:40, 20 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии водителя деблокировали из зажатой машины после ДТП
16:40, 20 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
84
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#ДТП
Источник фото: ИА «Сусанин»
84
0

Авария произошла в Сарапульском районе.

Сарапул. Удмуртия. 20 марта около 15:00 в Сарапульском районе Удмуртии, недалеко от деревни Девятово, произошло ДТП с участием легковушки и грузовика. Об этом сообщает МЧС Удмуртии.

В результате аварии водитель легковушки оказался зажат в помятом салоне. На место происшествия оперативно прибыли спасатели. С помощью специальных инструментов, пострадавшего освободили из металлической западни. Мужчина с травмами был госпитализирован. Кроме него в машине никого не было.

Обстоятельства аварии выясняют сотрудники Госавтоинспекции. 

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16:40, 20 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
84
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#ДТП