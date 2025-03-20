Сарапул. Удмуртия. 20 марта около 15:00 в Сарапульском районе Удмуртии, недалеко от деревни Девятово, произошло ДТП с участием легковушки и грузовика. Об этом сообщает МЧС Удмуртии.

В результате аварии водитель легковушки оказался зажат в помятом салоне. На место происшествия оперативно прибыли спасатели. С помощью специальных инструментов, пострадавшего освободили из металлической западни. Мужчина с травмами был госпитализирован. Кроме него в машине никого не было.

Обстоятельства аварии выясняют сотрудники Госавтоинспекции.