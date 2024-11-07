В Удмуртии за сутки в трёх частных домах произошёл пожар

Удмуртия. В Удмуртии за минувшие сутки 6 ноября произошло три пожара. Повреждены частные дома. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Удмуртии.

На проезде Комсомольском в Ижевске сгорела крыша двухэтажного кирпичного дома, также уничтожен пристрой. Пламенем повредило баню и кровлю гаража. Обошлось без пострадавших. Причины возгорания устанавливаются.

На проезде Льва Толстого сгорел неиспользуемый двухэтажный дом. Никто не пострадал.

Ещё один пожар произошёл в селе Ежево Юкаменского района. Там истлела стена арболитового строящегося дома.