«Влюбиться в Удмуртию» получил статус национального туристического маршрута

Ижевск. Удмуртия. Туристический маршрут «Влюбиться в Удмуртию» получил статус национального. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации туроператоров.

Маршрут представлен в двух вариантах: на два и три дня. Второй вариант включает экскурсионное знакомство с Ижевском, гастрономическую экскурсию в «Лудорвай», посещение усадьбы Петра Чайковского и другие интересные мероприятия.

«Всесезонный маршрут «Влюбиться в Удмуртию» создан на базе гастрономического маршрута, который появился в 2020 году. Программа не только знакомит туристов с историей и культурой родникового края, но и дает возможность поучаствовать в мастер-классах по приготовлению пельменей, перепечей и табаней, попробовать самые яркие и вкусные национальные блюда Удмуртии», — рассказала первый заместитель председателя правительства Удмуртии Ольга Абрамова.

Также она указала на важность знакомства туристов с республикой, так как до начала 90-х годов регион был закрыт для посещения.

Стоимость тура на два дня составит 14 тысяч рублей, а на три — 22 тысячи.