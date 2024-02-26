В результате пожара в деревне Русский Вожой под Ижевском погиб мужчина

Завьялово. Удмуртия. В деревне Русский Вожой Завьяловского района 25 февраля произошёл пожар, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Сообщение о пожаре поступило рано утром 25 февраля. Огонь охватил надворные постройки и двухэтажный дом. Площадь возгорания составила около 700 кв. м. Прибывшие на место пожарные эвакуировали из хозяйства три 50-литровых газовых баллона.

В одной из комнат было обнаружено тело хозяина дома.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в одной из хозпостроек. По словам очевидца, именно с неё пошёл огонь, быстро охвативший и дом. Строения находились под одной крышей и были пристроены к жилому зданию.

Кроме того, выход из дома находился в эпицентре возгорания, а на окнах были железные решётки.

Точную причину пожара станет известна после заключения экспертов судебно-экспертной пожарной лаборатории.

«При строительстве дома, думай в первую очередь о пожарной безопасности! Не строй постройки впритык и под общей кровлей», — предупреждают в МЧС.