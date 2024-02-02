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Жителя Ижевска осудили за смертельное ДТП на угнанном «Кадиллаке»

15:09, 02 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Жителя Ижевска осудили за смертельное ДТП на угнанном «Кадиллаке»
15:09, 02 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
134
0
#ДТП\n#смерть\n#Ижевск\n#угон автомобиля
Фото: vk.com/mvd_18
134
0

С подсудимого взыскали 5 млн рублей моральной компенсации.

Ижевск. Удмуртия. Угнавшему «Кадиллак» и устроившему на нём смертельное ДТП жителю Ижевска вынесли приговор. Об этом сообщает Прокуратура Удмуртии в своём ТГ-канале.

Установлено, что в мае 2023 года работник автомойки вместе со своим знакомым, в состоянии алкогольного опьянения, угнали «Кадиллак». При этом у злоумышленника не было водительских прав.

На улице Чугуевского, не справившись с управлением, обвиняемый столкнулся с автомобилями «Хендай» и «Лада Гранта», в результате чего погиб водитель корейского автомобиля, а пассажирка – получила тяжёлые травмы. Кроме этого, причинён ущерб собственнику американского автомобиля.

Суд назначил мужчине наказание в виде 7,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Помимо этого, с него взыскали 5 млн рублей компенсации морального вреда пострадавшей в аварии женщины.

15:09, 02 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
134
0
#ДТП\n#смерть\n#Ижевск\n#угон автомобиля