Жителя Ижевска осудили за смертельное ДТП на угнанном «Кадиллаке»

Ижевск. Удмуртия. Угнавшему «Кадиллак» и устроившему на нём смертельное ДТП жителю Ижевска вынесли приговор. Об этом сообщает Прокуратура Удмуртии в своём ТГ-канале.

Установлено, что в мае 2023 года работник автомойки вместе со своим знакомым, в состоянии алкогольного опьянения, угнали «Кадиллак». При этом у злоумышленника не было водительских прав.

На улице Чугуевского, не справившись с управлением, обвиняемый столкнулся с автомобилями «Хендай» и «Лада Гранта», в результате чего погиб водитель корейского автомобиля, а пассажирка – получила тяжёлые травмы. Кроме этого, причинён ущерб собственнику американского автомобиля.

Суд назначил мужчине наказание в виде 7,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Помимо этого, с него взыскали 5 млн рублей компенсации морального вреда пострадавшей в аварии женщины.