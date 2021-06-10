За свободой – в походы
журналист
В суету городов и в потоки машин
Возвращаемся мы — просто некуда деться!
И спускаемся вниз с покоренных вершин,
Оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце.
(Владимир Высоцкий)
Этот спорт не мелькает на телеэкранах, но тех, кто его любит, немало. Несколько часов тяжелого похода, а вечером — окутывающая усталость, горячий чай и крепкий сон в палатке, чтобы завтра вновь отправиться в нелегкий путь. Туризм.
Директор клуба «ВездеХод» в Воткинске, руководитель команд, завоевавших кубки Чемпионатов России и Чемпионата мира по спортивному туризму Валерий Попов не понаслышке знает, как непредсказуемы могут быть горы. Благодаря команде из Удмуртии на туристических картах теперь можно найти пик Калашникова и даже перевал, названный первым симфоническим произведением Петра Чайковского — «Зимние грезы».
Знакомство с этим спортом лучше начинать через опытных людей. Любая ошибка может стать последней, а потому первая заповедь — это научиться жить и выживать в природной среде. Новичкам стоит понимать, что вхождение в этот спорт как профессионала очень затратно, немалые средства уйдут на одежду и снаряжение.
На пути спортсменов встречаются волчьи тропы, лисьи, заячьи, рысьи следы. Оружие в поход команда не берет, но на всякий случай имеет при себе шумовой патрон, чтобы отпугнуть животное. К счастью, пользоваться им не приходилось. По словам Валерия Попова, хищники боятся людей и не станут подходить к человеку. «По теории, медведь в лесу чувствует человека за 12 км, ты заходишь в лес, если он тут есть, он тебя уже «посчитал», — пояснил он.
У нас была похожая ситуация перед перевалом Надежды. Зона была без леса, дров нет. Сложность в чем: продуктов оставалось на день. Надо было идти около 20 км через перевал за хребтом. Мороз был -35 градусов. Все мои молитвы были направлены на одно — чтобы ветер был попутный. Утром ветер дул в спину, поэтому мы в тот день перешли через перевал. Обычно там закладывают записку — мы снимаем записку предыдущей группы и кладем свою, что мы сюда зашли тогда-то, такая-то группа, состояние команды, шли оттуда – туда — все это описывается. Пишется карандашом, ручка в мороз бесполезна. Мы писали по очереди всей группой минут 20. Снимаешь рукавицу, пишешь «группа», все, рука онемела. Чтобы не отморозить, отдаешь следующему, идешь отогреваться. Следующий пишет «туристов», отдает, следующий — «Удмуртии». И ты смотришь, какое же мне слово достанется. После того случая записку я готовлю еще дома. Нам тогда очень повезло, ветер был в спину. Пережидать, когда изменится роза ветров нам не позволял запас продуктов, в противном случае мы бы просто сидели и ждали, чтобы ветер был попутным.
Слово «повезло» у меня после каждого похода. 20 лет уже так везет.