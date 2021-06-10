За свободой – в походы

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По Кодару нас МЧС предупреждали, что за год до нас группа из Челябинска зашла туда, начала подниматься на перевал и резко ударил мороз -50, и что самое опасное — у них был встречный ветер. Группа обморозилась так, что они не могли на спутниковом телефоне набрать номер МЧС.



У нас была похожая ситуация перед перевалом Надежды. Зона была без леса, дров нет. Сложность в чем: продуктов оставалось на день. Надо было идти около 20 км через перевал за хребтом. Мороз был -35 градусов. Все мои молитвы были направлены на одно — чтобы ветер был попутный. Утром ветер дул в спину, поэтому мы в тот день перешли через перевал. Обычно там закладывают записку — мы снимаем записку предыдущей группы и кладем свою, что мы сюда зашли тогда-то, такая-то группа, состояние команды, шли оттуда – туда — все это описывается. Пишется карандашом, ручка в мороз бесполезна. Мы писали по очереди всей группой минут 20. Снимаешь рукавицу, пишешь «группа», все, рука онемела. Чтобы не отморозить, отдаешь следующему, идешь отогреваться. Следующий пишет «туристов», отдает, следующий — «Удмуртии». И ты смотришь, какое же мне слово достанется. После того случая записку я готовлю еще дома. Нам тогда очень повезло, ветер был в спину. Пережидать, когда изменится роза ветров нам не позволял запас продуктов, в противном случае мы бы просто сидели и ждали, чтобы ветер был попутным.



Слово «повезло» у меня после каждого похода. 20 лет уже так везет.