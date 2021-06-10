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За свободой – в походы Лонгрид Взрывы в Пугачево. 10 лет спустя Лонгрид Молоку все возрасты покорны Лонгрид

За свободой – в походы

Анна Торхова
журналист
10 июня 2021

В суету городов и в потоки машин

Возвращаемся мы — просто некуда деться!

И спускаемся вниз с покоренных вершин,

Оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце.

(Владимир Высоцкий)

Этот спорт не мелькает на телеэкранах, но тех, кто его любит, немало. Несколько часов тяжелого похода, а вечером — окутывающая усталость, горячий чай и крепкий сон в палатке, чтобы завтра вновь отправиться в нелегкий путь. Туризм.

Валерий Попов
Директор клуба «ВездеХод»

Директор клуба «ВездеХод» в Воткинске, руководитель команд, завоевавших кубки Чемпионатов России и Чемпионата мира по спортивному туризму Валерий Попов не понаслышке знает, как непредсказуемы могут быть горы. Благодаря команде из Удмуртии на туристических картах теперь можно найти пик Калашникова и даже перевал, названный первым симфоническим произведением Петра Чайковского — «Зимние грезы».

Девиз «Один за всех и все за одного» — это про туризм. Ему присущ коллективизм и готовность всегда помочь своему товарищу. Здесь неприемлема фраза: «Я чемпион», ведь без любого члена команды результат становится недостижимым.
В западных странах больше популярен альпинизм, где каждый сам за себя. Эти случаи, когда на том же Эвересте человек лежит, умирает, а через него перешагивают и идут дальше — они нормальны там, но совершенно ненормальны для нашего человека.
Валерий Попов
Решив заняться горным туризмом, нужно помнить правило, которым руководствуются профессиональные спортсмены: помогая команде, ты помогаешь себе, помогая себе — ты работаешь на команду.

Знакомство с этим спортом лучше начинать через опытных людей. Любая ошибка может стать последней, а потому первая заповедь — это научиться жить и выживать в природной среде. Новичкам стоит понимать, что вхождение в этот спорт как профессионала очень затратно, немалые средства уйдут на одежду и снаряжение.
Команда из Удмуртии активно развивает горный и лыжный туризм, но любители могут начать с пешеходного. Походы зачастую манят несведущих своей романтикой, красотами природы, свежим воздухом и тишиной. Вот только вся романтика остается на первых уровнях — 1 и 2 категориях. С «четверки» начинается тяжелый спорт, который испытывает человека не только на физическую выносливость, но и психологическую устойчивость. «Я видел случаи, когда человек, увидев издали гору, ложился в палатку и у него поднималась температура. Психологически не выдерживает человек. Мы не привыкли здесь находиться в таких пространствах», — добавил Валерий Попов.
*выделяются 6 категорий сложности походов в зависимости от протяженности, продолжительности по дням и технических трудностей.
Готовность к новым высотам и тяжелым тропежкам вырабатываются на первых уровнях. И родниковый край для этого вполне пригоден.
В туризме перечислены регионы, в которых можно ходить до определенных категорий сложности. Допустим, лыжные походы в Удмуртии — это до «двойки», высшая — это шесть.
Валерий Попов
На самом деле походы по Удмуртии не так просты, как может показаться на первый взгляд. Новичков поджидает и глубокий снег, и бурелом в лесах, и большие открытые пространства, но большой плюс — можно всегда выйти с маршрута: почти везде ловит связь и есть дороги.
В таком суровом спорте можно встретить не только мужчин. Тренируются для восхождения и девушки. Наравне с сильным полом, они несут на своих плечах тяжелые рюкзаки. Поговорка, пришедшая от английских моряков.
Женщина на корабле — к беде», в горах теряет силу. Уместнее сказать, что женщина — это талисман в походе. «У них очень развит инстинкт самосохранения. Если женщина скажет: вот тут вставать не надо — не надо там вставать. Туда потом или камни упадут, или еще что-то случится. Видимо, это связано с деторождением. Женщина в природе — это мать, и этот инстинкт у нее развит удивительно.
Валерий Попов
Будьте готовы к тому, что, находясь один на один с природой, невольно можно почувствовать страх. Современный человек отвык от полной тишины, которую не тревожат шумные улицы. «Сколько людей гибнет на дорогах. В природе может быть первый раз необычно, дальше ты привыкаешь к тому, что ты там защищен. Во-вторых, там необыкновенное чувство свободы, это ничем не выжечь потом уже из себя, ты всегда хочешь быть свободным», — подчеркнул рассказчик.

﻿На пути спортсменов встречаются волчьи тропы, лисьи, заячьи, рысьи следы. Оружие в поход команда не берет, но на всякий случай имеет при себе шумовой патрон, чтобы отпугнуть животное. К счастью, пользоваться им не приходилось. По словам Валерия Попова, хищники боятся людей и не станут подходить к человеку. «По теории, медведь в лесу чувствует человека за 12 км, ты заходишь в лес, если он тут есть, он тебя уже «посчитал», — пояснил он.
По выносливости этот вид спорта не сравним ни с одним другим, говорит рассказчик. В горном туризме иногда на себе приходится нести до 40 кг. Рабочий рюкзак, с которым комфортно идти, должен быть около 32. Кстати, в простых походах группу сопровождает верная спутница — гитара. «Природе, горе все равно, кто ты, мастер спорта или «чайник». Вот ты здесь и сейчас соответствуешь или нет. Это настоящее дает возможность почувствовать себя сильным или слабым, копить силу, способность уметь выживать и договариваться с силой природы», — добавил Валерий Попов.
Команда из Удмуртии оставила свой след в Хибинах, в Забайкалье, на Кавказе, в средней Азии на высотах Памира и Тянь-Шаня. Конечно, без внимания не остался Урал — южный, средний, северный и приполярный.
Лыжный туризм — это, в основном, территория нашей страны, потому что вся система Саян, Прибайкалья, Забайкалья — огромные площади, которые не переходить, я еще не говорю про Чукотку, которая вообще труднодоступна для нас, Якутия — отдельная страна для лыжных походов, суровая, опасная, Плато Путорана, Ямал, Гыдан — это всё территории для походов.
Валерий Попов
Могут ли горы заставить человека поверить в чудо или стать верующим? Однозначно — да.
В 2009 году мы с супругой поднимались на Хан-Тенгри, Северный Иныльчек — одно из самых труднодоступных мест постоветского пространства. Нам говорили: ребята, если вы не перевалите через высоту, она достигала 6 120 метров, то назад вам спускаться некуда, пути отступления нет. Мы верили, что все получится. Наше снаряжение, жумар, оно проскальзывало на обледенелых веревках. Я своей супруге говорю: вернемся домой, обязательно купим два «петцелевских» жумара. Поднявшись на седловину, на высоте около 5800 метров, на снежном балконе из снега торчала вешка. Подумали, наверное, там или продукты лежат, или газ. Я подлажу, начинаю откапывать — там палатка. По нервам это бьет. Обычно если в таких местах закопана палатка, то почти наверняка там труп. Откопал вход, приоткрыл, там никого нет, а прямо передо мной лежат два «петцелевских» жумара.
Валерий Попов
*жумар — элемент снаряжения, зажим для подъема по веревке.
Чудеса поджидали путников и дальше. Впереди открывалась печально известная местность с говорящим названием «Мышеловка» или «Бутылка». Узкий, опасный участок, задерживаться на котором попросту нельзя. Если с ближайшего пика Чапаева начинает сходить снег — живым оттуда не выбраться. Массы собирают всё на своем пути и уносят в воронку.
На спуске после этого, я тогда еще ногу обморозил, шел вниз, ногу больно, рюкзак за собой волок. Ледник был закрыт снегом, трещин под ним не видно. В обычном состоянии я их чувствую, а в таком состоянии я уже ничего не чувствовал, и провалился в трещину. Зарубился ледорубом, выбрался. Через дырку видно, метров 30 падать. В стороне снежный мост, я буквально на 2 метра ошибся. Чтобы дальше спускаться — нужна веревка, связку сделать альпинистскую, если первый проваливается, то второй его задерживает. Местность проходить надо быстро, в любой момент может полететь, спасения нет. Там, наверное, уже кладбище целое лежит. Веревки у нас нет, я говорю супруге: нам нужна веревка, сейчас. Я прошел несколько метров, на выносе лавинном стоял ледоруб и на нем висела веревка 15 метров. Мы ею связались и, подстраховывая друг друга, вышли с места. Я не мог понять, как там мог оказаться ледоруб с веревкой. Если бы это принес человек, были бы видны следы, если следы занесло лавиной, то тогда она снесла бы и этот ледоруб. Ощущение, что это сверху упало и воткнулось. Это не чудо?
Валерий Попов
Природа непредсказуема, ее силы и характер неподвластны ни одному живому существу на Земле. Собираясь в путь, нельзя об этом забывать. Резкое потепление и резкое похолодание в горах одинаково опасны. Встречный или попутный ветер будет сопровождать сегодня в пути — решит только она.
По Кодару нас МЧС предупреждали, что за год до нас группа из Челябинска зашла туда, начала подниматься на перевал и резко ударил мороз -50, и что самое опасное — у них был встречный ветер. Группа обморозилась так, что они не могли на спутниковом телефоне набрать номер МЧС.

У нас была похожая ситуация перед перевалом Надежды. Зона была без леса, дров нет. Сложность в чем: продуктов оставалось на день. Надо было идти около 20 км через перевал за хребтом. Мороз был -35 градусов. Все мои молитвы были направлены на одно — чтобы ветер был попутный. Утром ветер дул в спину, поэтому мы в тот день перешли через перевал. Обычно там закладывают записку — мы снимаем записку предыдущей группы и кладем свою, что мы сюда зашли тогда-то, такая-то группа, состояние команды, шли оттуда – туда — все это описывается. Пишется карандашом, ручка в мороз бесполезна. Мы писали по очереди всей группой минут 20. Снимаешь рукавицу, пишешь «группа», все, рука онемела. Чтобы не отморозить, отдаешь следующему, идешь отогреваться. Следующий пишет «туристов», отдает, следующий — «Удмуртии». И ты смотришь, какое же мне слово достанется. После того случая записку я готовлю еще дома. Нам тогда очень повезло, ветер был в спину. Пережидать, когда изменится роза ветров нам не позволял запас продуктов, в противном случае мы бы просто сидели и ждали, чтобы ветер был попутным.

Слово «повезло» у меня после каждого похода. 20 лет уже так везет.
Валерий Попов

Автор материала: Анна Торхова
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