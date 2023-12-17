Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
В авангарде лучевой диагностики России Лонгрид Nonamegroup. У качества есть имя Лонгрид Александровский собор: история одного изъятия Лонгрид

Трёх человек госпитализировали после ДТП со школьным автобусом в Удмуртии

18:10, 17 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Трёх человек госпитализировали после ДТП со школьным автобусом в Удмуртии
18:10, 17 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
324
0
#Удмуртия\n#ДТП\n#пострадавшие
Фото: СУ СКР по Удмуртии
324
0

Состояние госпитализированных стабильное.

Глазов. Удмуртия. В Удмуртии трёх пассажиров школьного автобуса госпитализировали в результате ДТП. Микроавтобус с воспитанниками автобус Детско-юношеской школы №1 города Глазова столкнулся с выскочившей на встречу «Ладой Вестой». Об этом сообщил глава Глазова Сергей Коновалов.

ДТП произошло в Игринском районе. В автобусе находились 9 взрослых и 8 детей. Они направлялись на соревнования. После ДТП состояние всех пассажиров проверили в Игринской районной и Глазовской межрайонной больницы.

«После обследования врачами 3 человека все-таки были госпитализированы: один ребенок – в республиканскую клиническую больницу, одна женщина – в Игринскую больницу, один мужчина – в Глазовскую больницу. Состояние у всех стабильное. Остальные пассажиры отделались ушибами либо не пострадали», — написал Коновалов.

Напомним, па факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье об «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

18:10, 17 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
324
0
#Удмуртия\n#ДТП\n#пострадавшие