Семь человек пострадали в результате столкновения «Весты» и школьного автобуса в Игринском районе

Игра. Удмуртия. Утром 17 декабря в Игринском районе столкнулся автомобиль «Лада Веста» и школьный автобус. Пострадали семь человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД.

Около 7:40 водитель «Весты» пошёл на обгон на участке дороги, где это запрещено правилами. Выехав на встречку легковушка столкнулась со школьным автобусом. В результате удара, по предварительным данным, пострадали двое детей и пять взрослых.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Удмуртии, по факту ДТП возбудили уголовное дело. По информации следователей, в автобусе находилось 18 пассажиров, в том числе дети, следовавшие в Ижевск на спортивные соревнования. Пострадавшие получили незнгачительные травмы.