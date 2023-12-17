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Семь человек пострадали в результате столкновения «Весты» и школьного автобуса в Игринском районе

11:25, 17 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Семь человек пострадали в результате столкновения «Весты» и школьного автобуса в Игринском районе
11:25, 17 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Игра\n#Удмуртия\n#ДТП
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
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Водитель легковушки пошёл на обгон в зоне, где это запрещено правилами.

Игра. Удмуртия. Утром 17 декабря в Игринском районе столкнулся автомобиль «Лада Веста» и школьный автобус. Пострадали семь человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД.

Около 7:40 водитель «Весты» пошёл на обгон на участке дороги, где это запрещено правилами. Выехав на встречку легковушка столкнулась со школьным автобусом. В результате удара, по предварительным данным, пострадали двое детей и пять взрослых.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Удмуртии, по факту ДТП возбудили уголовное дело. По информации следователей, в автобусе находилось 18 пассажиров, в том числе дети, следовавшие в Ижевск на спортивные соревнования. Пострадавшие получили незнгачительные травмы.

11:25, 17 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
315
0
#Игра\n#Удмуртия\n#ДТП