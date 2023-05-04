Сотрудники исправительной колонии первыми прибыли на тушение пожара в селе Азино Завьяловского района

Завьялово. Удмуртия. В селе Азино Завьяловского района произошёл пожар в жилом доме. В его тушении приняли участие сотрудники исправительной колонии №7 (ИК-7). Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Удмуртии.

Сообщение о пожаре поступило в пожарную часть исправительной колонии и на пульт диспетчера ПСЧ №30 в Завьялово.

Первыми на место оказались бойцы спасательного отряда исправительной колонии. К этому времени дом был полностью охвачен огнём. Пламя угрожало распространиться на стоящие во дворе строения. Пожарные приняли решение спасать находящиеся поблизости дома.

Девять сотрудников ИК-7 приняли участии в локализации пожара, также к ним на помощь прибыли из коллеги из колонии-поселения в деревне Большой Кияк и сотрудники ижевской пожарной части №9. Затем прибыли бойцы пожарно-спасательной части №30.

Общими усилиями пожар удалось потушить. Это заняло 9 часов.

Принимавшие участие в ликвидации огня сотрудники ИК-7 получат ведомственные награды.