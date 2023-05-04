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Сотрудники исправительной колонии первыми прибыли на тушение пожара в селе Азино Завьяловского района

15:10, 04 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Сотрудники исправительной колонии первыми прибыли на тушение пожара в селе Азино Завьяловского района
15:10, 04 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
154
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#пожар
Фото: ИА «Сусанин»
154
0

Огнём был охвачен жилой дом. 

Завьялово. Удмуртия. В селе Азино Завьяловского района произошёл пожар в жилом доме. В его тушении приняли участие сотрудники исправительной колонии №7 (ИК-7). Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Удмуртии. 

Сообщение о пожаре поступило в пожарную часть исправительной колонии и на пульт диспетчера ПСЧ №30 в Завьялово. 

Первыми на место оказались бойцы спасательного отряда исправительной колонии. К этому времени дом был полностью охвачен огнём. Пламя угрожало распространиться на стоящие во дворе строения. Пожарные приняли решение спасать находящиеся поблизости дома.

Девять сотрудников ИК-7 приняли участии в локализации пожара, также к ним на помощь прибыли из коллеги из колонии-поселения в деревне Большой Кияк и сотрудники ижевской пожарной части №9. Затем прибыли бойцы пожарно-спасательной части №30. 

Общими усилиями пожар удалось потушить. Это заняло 9 часов. 

Принимавшие участие в ликвидации огня сотрудники ИК-7 получат ведомственные награды. 

15:10, 04 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
154
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#пожар