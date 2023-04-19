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С начала 2023 года 43 жителя Удмуртии скончались от отравления

17:08, 19 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
С начала 2023 года 43 жителя Удмуртии скончались от отравления
17:08, 19 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
118
0
#Удмуртия\n#жители\n#отравление\n#пострадавшие
Фото: unsplash.com (Myriam Zilles)
118
0

Чаще всего жители травились лекарствами, алкоголем и угарным газом.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за первый квартал 2023 года зарегистрировали 315 случаев острых отравлений химической этиологии в быту. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Удмуртии.

Такой показатель на 17,9% выше цифры за аналогичный период 2022 года. Большинство пострадавших от отравлений — 61,9% — мужчины.

Чаще всего люди получали отравления после приема лекарств — 48,8% от общего количества. В 39,6% случаев пострадавшие принимали психотропные средства.

На втором месте оказались отравления спиртосодержащей продукцией — 23,2%, а на третьем месте — отравления угарными и другими газами — 10,5%.

Чаще острые отравления химической этиологии получали неработающие граждане трудоспособного возраста с 26 до 49 лет. 

В результате отравлений 43 случая закончились летальным исходом. Самой частой причиной смерти является отравление алкоголем и его суррогатами — 51,2%, а также угарным газом — 41,8%.

17:08, 19 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
118
0
#Удмуртия\n#жители\n#отравление\n#пострадавшие