С начала 2023 года 43 жителя Удмуртии скончались от отравления

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за первый квартал 2023 года зарегистрировали 315 случаев острых отравлений химической этиологии в быту. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Удмуртии.

Такой показатель на 17,9% выше цифры за аналогичный период 2022 года. Большинство пострадавших от отравлений — 61,9% — мужчины.

Чаще всего люди получали отравления после приема лекарств — 48,8% от общего количества. В 39,6% случаев пострадавшие принимали психотропные средства.

На втором месте оказались отравления спиртосодержащей продукцией — 23,2%, а на третьем месте — отравления угарными и другими газами — 10,5%.

Чаще острые отравления химической этиологии получали неработающие граждане трудоспособного возраста с 26 до 49 лет.

В результате отравлений 43 случая закончились летальным исходом. Самой частой причиной смерти является отравление алкоголем и его суррогатами — 51,2%, а также угарным газом — 41,8%.