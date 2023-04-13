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Жителя Сарапула привлекли к ответственности за неповиновение полиции

16:20, 13 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Жителя Сарапула привлекли к ответственности за неповиновение полиции
16:20, 13 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
101
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#суд
Фото: ИА «Сусанин»
101
0

Мужчина отказался выходить из машины, которая считалась угнанной.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле 41-летнего местного жителя привлекли к ответственности за неповиновение требованиям полиции. Об этом сообщает пресс-служба Сарапульского районного суда. 

Установлено, что полицейские остановили автомобиль, за рулём которого находился нетрезвый водитель. Насчёт машины прошла информация, что она находится в угоне. Однако требования полицейского — открыть дверь и показать салон — мужчина проигнорировал. 

Суд назначил мужчине административный штраф в размере 2 тыс. рублей.

16:20, 13 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
101
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#суд