Жителя Сарапула привлекли к ответственности за неповиновение полиции

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле 41-летнего местного жителя привлекли к ответственности за неповиновение требованиям полиции. Об этом сообщает пресс-служба Сарапульского районного суда.

Установлено, что полицейские остановили автомобиль, за рулём которого находился нетрезвый водитель. Насчёт машины прошла информация, что она находится в угоне. Однако требования полицейского — открыть дверь и показать салон — мужчина проигнорировал.

Суд назначил мужчине административный штраф в размере 2 тыс. рублей.