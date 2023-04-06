В Глазове раскрыли убийство, произошедшее 25 лет назад на почве отказа дать денег в долг на алкоголь

Глазов. Удмуртии. Уголовное дело 25-летней давности по факту убийства пожилого мужчины в Глазове было раскрыто в 2023 году. Была установлена причастность к преступлению местного жителя, которому на момент совершения преступления было 23 года. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Убийство произошло в 1997 году. Следствием установлено, что в ночь с 17 на 18 марта обвиняемы будучи пьяным зашёл в гости к 66-летнему знакомому, чтобы одолжить денег на «добавку». После полученного отказа завязался конфликт. Злоумышленник несколько раз ударил оппонента табуреткой и ножом. От полученных травм пожилой мужчина скончался.

В ходе расследования специалисты проверили дополнительные допросы, где в качестве свидетелей выступали знакомые погибшего и обвиняемого. На первоначальном этапе расследования родственники злоумышленника обеспечивали ему алиби.

Следователями управления по уголовным делам о преступлениях прошлых лет при содействии следователей-криминалистов Главного управления криминалистики СК России была установлена причастность обвиняемого к совершению преступления.

Уголовное дело по статье «Убийство» было направлено в суд.