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На территории Удмуртии ужесточили требования для выдачи лицензии на оружие

15:15, 31 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
На территории Удмуртии ужесточили требования для выдачи лицензии на оружие
15:15, 31 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
46
0
#Удмуртия\n#Росгвардия\n#оружие
Фото: Управление Росгвардии по УР
46
0

Ограничения касаются граждан, заподозренных или обвинённых в преступлениях.

Ижевск. Удмуртия. В Управлении Росгвардии по Удмуртии сообщили, что в России вступили в силу ограничения на выдачу лицензий на оружие. С 30 марта 2023 года подозреваемым или обвиняемым в преступлениях в России не будут выдавать лицензию на его приобретение.

Новые правила исключают возможность получения лицензии на приобретение, экспонирование или коллекционирование оружия гражданами России, подозреваемыми или обвиняемыми в совершении умышленного преступления. Также запрещено выдавать лицензии на оружие освобождённым судом от уголовной ответственности за совершение преступления с назначением судебного штрафа или по основаниям, не дающим права на реабилитацию до истечения двух лет после вступления в законную силу соответствующего решения суда.

Другим основанием для отказа в лицензии будет заключение о наличии опасности нарушения прав и свобод граждан, угрозы государственной или общественной безопасности после проверки полиции или ФСБ.

Напомним, на основании внесённых поправок, с 29 декабря 2022 года также действуют отдельные положения, касающиеся оборота оружия гражданами России, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы страны или добровольно поступившими в добровольческие формирования.

15:15, 31 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
46
0
#Удмуртия\n#Росгвардия\n#оружие