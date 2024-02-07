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После поездки на СВО конструкторы концерна «Калашников» усовершенствуют АК-12

15:45, 07 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
После поездки на СВО конструкторы концерна «Калашников» усовершенствуют АК-12
15:45, 07 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
93
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Концерн «Калашников»\n#оружие\n#СВО\n#отзывы
Фото: пресс-служба концерна «Калашников»
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Специалисты собрали отзывы об использовании оружия на поле боя.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники концерна «Калашников» скорректируют состав запчастей АК-12. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Калашников». 

Руководители, конструкторы и специалисты концерна побывали в зоне спецоперации. Они передали бойцам продукты питания и комплекты с запчастями и принадлежностями для АК-12 и снайперской винтовки Драгунова. Помимо этого, вместе с военнослужащими группировки войск «Запад» сотрудники концерна восстановили нескольких вышедших из строя единиц изделий и получили отзывы на своё оружие. 

Вернувшись обратно, специалисты проанализируют всю собранную информацию и скорректируют состав запчастей и принадлежностей (ЗИП) для автомата Калашникова образца 2012 года. 

«Проверка АК-12 в боевых условиях в очередной раз показала, что автомат надежен. Вместе с тем, по итогам данной поездки, получив отклики от бойцов мотострелковых бригад и специалистов ремонтно-восстановительных батальонов, мы решили провести корректировку состава ЗИП. Это поможет улучшить обслуживание и восстановление индивидуального автоматического стрелкового оружия непосредственно в полевых условиях», — сообщил один из участников рабочей поездки.

Помимо этого, планируется разработать ремонтную документацию и создать видеоролики, в которых бойцам расскажут об эксплуатации и обслуживании изделий. 

15:45, 07 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
93
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Концерн «Калашников»\n#оружие\n#СВО\n#отзывы