После поездки на СВО конструкторы концерна «Калашников» усовершенствуют АК-12

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники концерна «Калашников» скорректируют состав запчастей АК-12. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Калашников».

Руководители, конструкторы и специалисты концерна побывали в зоне спецоперации. Они передали бойцам продукты питания и комплекты с запчастями и принадлежностями для АК-12 и снайперской винтовки Драгунова. Помимо этого, вместе с военнослужащими группировки войск «Запад» сотрудники концерна восстановили нескольких вышедших из строя единиц изделий и получили отзывы на своё оружие.

Вернувшись обратно, специалисты проанализируют всю собранную информацию и скорректируют состав запчастей и принадлежностей (ЗИП) для автомата Калашникова образца 2012 года.

«Проверка АК-12 в боевых условиях в очередной раз показала, что автомат надежен. Вместе с тем, по итогам данной поездки, получив отклики от бойцов мотострелковых бригад и специалистов ремонтно-восстановительных батальонов, мы решили провести корректировку состава ЗИП. Это поможет улучшить обслуживание и восстановление индивидуального автоматического стрелкового оружия непосредственно в полевых условиях», — сообщил один из участников рабочей поездки.

Помимо этого, планируется разработать ремонтную документацию и создать видеоролики, в которых бойцам расскажут об эксплуатации и обслуживании изделий.