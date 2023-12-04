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Президент Болгарии запретил дарить Киеву 100 списанных бронетранспортеров

14:09, 04 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Президент Болгарии запретил дарить Киеву 100 списанных бронетранспортеров
14:09, 04 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
124
0
#Болгария\n#Украина\n#президент\n#парламент\n#закон\n#оружие\n#техника\n#военные\n#подарки\n#СВО\n#спецоперация
Фото: vk.com/mil
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По его мнению, технику лучше отдать своим пограничникам или спасателям.

София. Болгария. Закон о безвозмездной передаче Украине списанной бронетехники отказался одобрить президент Болгарии Румен Радев. Он наложил на документ вето и направил обратно в парламент, пишет Лента.ру

Речь идет о примерно 100 бронетранспортерах с боеприпасами и наборами запчастей. Соглашение между министерствами обороны двух стран поддержали 152 депутата, 52 проголосовали против. 

По мнению Радева, машины ремонтопригодны, и их можно использовать для охраны границы и оказания помощи населению при чрезвычайных ситуациях, особенно в труднодоступных районах.

14:09, 04 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
124
0
#Болгария\n#Украина\n#президент\n#парламент\n#закон\n#оружие\n#техника\n#военные\n#подарки\n#СВО\n#спецоперация