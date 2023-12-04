Президент Болгарии запретил дарить Киеву 100 списанных бронетранспортеров

София. Болгария. Закон о безвозмездной передаче Украине списанной бронетехники отказался одобрить президент Болгарии Румен Радев. Он наложил на документ вето и направил обратно в парламент, пишет Лента.ру.

Речь идет о примерно 100 бронетранспортерах с боеприпасами и наборами запчастей. Соглашение между министерствами обороны двух стран поддержали 152 депутата, 52 проголосовали против.

По мнению Радева, машины ремонтопригодны, и их можно использовать для охраны границы и оказания помощи населению при чрезвычайных ситуациях, особенно в труднодоступных районах.