У грабивших кассу налетчиков из США угнали автомобиль

Коммерс-Сити. США. Курьезный случай произошел с гангстерами, вскрывшими кассу в американском Коммерс-Сити, штат Колорадо. Пока бандиты были заняты грабежом, у них угнали машину, пишет Газета.ру со ссылкой на CBS News.

По данным издания, 16 декабря трое вооруженных людей в масках напали на кассу по обналичиванию чеков. Тем временем неизвестный вскрыл их машину и уехал на ней. В результате налетчикам не удалось уйти от прибывшей по вызову полиции. Копы задержали двоих грабителей, третий все же сумел сбежать.

Кстати, автомобиль налетчиков уже был в угоне.