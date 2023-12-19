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У грабивших кассу налетчиков из США угнали автомобиль

12:04, 19 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
У грабивших кассу налетчиков из США угнали автомобиль
12:04, 19 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
96
0
#США\n#криминал\n#грабеж\n#полиция\n#нападение\n#оружие\n#ограбление\n#курьезы\n#автомобили\n#угон
Фото: pxhere.com
96
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В результате преступники не смогли скрыться от полиции.

Коммерс-Сити. США. Курьезный случай произошел с гангстерами, вскрывшими кассу в американском Коммерс-Сити, штат Колорадо. Пока бандиты были заняты грабежом, у них угнали машину, пишет Газета.ру со ссылкой на CBS News.

По данным издания, 16 декабря трое вооруженных людей в масках напали на кассу по обналичиванию чеков. Тем временем неизвестный вскрыл их машину и уехал на ней. В результате налетчикам не удалось уйти от прибывшей по вызову полиции. Копы задержали двоих грабителей, третий все же сумел сбежать.

Кстати, автомобиль налетчиков уже был в угоне.

12:04, 19 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
96
0
#США\n#криминал\n#грабеж\n#полиция\n#нападение\n#оружие\n#ограбление\n#курьезы\n#автомобили\n#угон