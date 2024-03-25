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За 20 лет ИМЗ изготовил более 700 тысяч травматических пистолетов «Макарыч»

08:30, 25 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
За 20 лет ИМЗ изготовил более 700 тысяч травматических пистолетов «Макарыч»
08:30, 25 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
297
0
#Ижевск\n#завод\n#оружие\n#Удмуртия
Фото: unsplash.com (Aurelien Romain)
297
0

Свыше 35 тыс. пистолетов были отправлены на экспорт.

Ижевск. Удмуртия. На Ижевском механическом заводе за 20 лет изготовили более 700 тысяч пистолетов Иж-79-9Т. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.  

Серийное производство этого травматического самозарядного пистолета запустили в марте 2004 года. Петр Ившин создал его на конструктивной базе газового пистолета Макарова Иж-79.  

Отмечается, что Иж-79-9Т стал первым разработанным в России травматическим образцом. Из этого пистолета можно стрелять как патронами, снаряженными резиновыми пулями, так и газовыми и шумовыми патронами в режиме ручной перезарядки. 

Почти два десятилетия это оружие лучше всего продавалось на отечественном рынке. Пистолету даже присвоили имя — «Макарыч». Внешне и по конструкции Иж-79-9Т схож с пистолетом Макарова. Рамка, затвор и детали ударно-спускового механизма делаются из стали, что гарантирует высокую прочность и надежность оружия. При этом травмат имеет оригинальное устройство канала ствола, из которого нельзя стрелять пулевыми патронами. 

Отмечается, что более 35 тыс. изготовленных «Макарычей» были экспортированы. Оружие несколько раз модифицировали, и модели МР-80-13Т и МР-79-9ТМ до сих пор остаются ведущими в линейке травматических пистолетов ИМЗ. 

08:30, 25 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
297
0
#Ижевск\n#завод\n#оружие\n#Удмуртия