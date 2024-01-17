Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Волонтёром может стать каждый Лонгрид Кофейный бизнес по любви Лонгрид Тёплое место Лонгрид

Россиянин с топором ворвался в кабинет губернатора Пхукета

13:44, 17 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Россиянин с топором ворвался в кабинет губернатора Пхукета
13:44, 17 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
121
0
#Таиланд\n#Россия\n#туристы\n#нападение\n#оружие\n#хулиганство\n#задержание\n#психиатрия
Фото: pxhere.com
121
0

Мужчина разнес стеклянную дверь в офис чиновника.

Пхукет. Таиланд. Агрессивно настроенный гражданин России незаконно проник в здание администрации таиландского города Пхукет. Мужчина разбил топором стеклянную дверь в кабинет губернатора, передает RT со ссылкой на издание Khaosod.

Подозреваемый задержан. По предварительным данным, это наш соотечественник 24 лет. Перед нападением на офис он угнал мотоцикл у местного жителя. Затем буйный гражданин сорвал с пожарного щита топор, ворвался в здание администрации, поднялся на четвертый этаж и выбил стеклянную дверь в офис чиновника. При этом нападавший порезал себе ноги осколками стекла – на месте инцидента обнаружены капли крови. Топор нашли позднее на столе секретаря губернатора. О пострадавших не сообщается.

После задержания туриста доставили в больницу. У него подозревают проблемы с психическим здоровьем, на что указывает бессвязная речь. Мужчине ввели успокоительные препараты и оставили под наблюдением: обвинения ему предъявят позднее.

13:44, 17 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
121
0
#Таиланд\n#Россия\n#туристы\n#нападение\n#оружие\n#хулиганство\n#задержание\n#психиатрия