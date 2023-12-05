17 лет тюрьмы дали ювелиру из Италии за убийство двоих грабителей

Асти. Италия. Итальянскому ювелиру Марио Роджеро грозит 17 лет тюрьмы за убийство двоих налетчиков и ранение третьего. Также 68-летнего мастера обязали выплатить родственникам грабителей 460 тыс. евро, передает телеканал «360 градусов» со ссылкой на издание Corriere della Sera.

Инцидент произошел в апреле 2021 года. Бандиты ворвались в магазин Роджеро. Владелец пустил в ход револьвер. Двое нападавших были убиты на месте, третий с пулей в ноге сумел скрыться, но вскоре был задержан полицией.

Суд присяжных в городе Асти (провинция Пьемонт) отказался признавать действия ювелира самообороной – возможно, потому что он стрелял в грабителей в момент, когда те уже покидали магазин. Также мужчину обвинили в незаконном хранении оружия. Адвокат пытался смягчить приговор, упирая на то, что в 2015 году Роджеро уже ограбили, нанеся сильные побои. Однако и это обстоятельство суд во внимание не принял.

Между тем за осужденного вступился вице-премьер Италии Маттео Сальвини. Он написал в соцсети, что в тюрьме должны сидеть не те, кто вынужден обороняться от распоясавшихся преступников, а совсем другие люди.