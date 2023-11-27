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Пенсионерка взяла гранату и отправилась грабить банк во Владимире

13:59, 27 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Пенсионерка взяла гранату и отправилась грабить банк во Владимире
13:59, 27 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
94
0
#Владимирская область\n#банки\n#нападение\n#ограбление\n#пенсионеры\n#оружие\n#полиция\n#задержание
Фото: pxhere.com
94
0

«На дело» она взяла также пистолет и более молодого напарника.

Владимир. Владимирская область. Ограбление банка пресекли во Владимире. «На дело» пошла пенсионерка с более молодым напарником, передает «Рен ТВ».

Инцидент произошел днем 25 ноября. Возраст налетчицы – 67 лет, ее подельнику – 49. Вооружившись страйкбольной гранатой и пистолетом, криминальная парочка ворвалась в здание кредитного учреждения на улице Разина. Угрожая пустить в ход оружие, гангстеры средней полосы потребовали деньги.

Однако сотрудники банка вызвали полицию. Злоумышленников задержали. Выяснилось, что оба налетчика не были ранее судимы. Причины, толкнувшие немолодых людей на преступление, выясняются. 

13:59, 27 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
94
0
#Владимирская область\n#банки\n#нападение\n#ограбление\n#пенсионеры\n#оружие\n#полиция\n#задержание