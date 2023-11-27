Пенсионерка взяла гранату и отправилась грабить банк во Владимире

Владимир. Владимирская область. Ограбление банка пресекли во Владимире. «На дело» пошла пенсионерка с более молодым напарником, передает «Рен ТВ».

Инцидент произошел днем 25 ноября. Возраст налетчицы – 67 лет, ее подельнику – 49. Вооружившись страйкбольной гранатой и пистолетом, криминальная парочка ворвалась в здание кредитного учреждения на улице Разина. Угрожая пустить в ход оружие, гангстеры средней полосы потребовали деньги.

Однако сотрудники банка вызвали полицию. Злоумышленников задержали. Выяснилось, что оба налетчика не были ранее судимы. Причины, толкнувшие немолодых людей на преступление, выясняются.