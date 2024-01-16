Ижевский механический завод в пять раз увеличил производство боевых пистолетов

Ижевск. Удмуртия. Ижевский механический завод (АО «ИМЗ») в 2023 году в пять раз увеличил производство боевых пистолетов и в два раза — выпуск продукции специального назначения, что позволило достичь рекордных показателей за всё время существования этого направления производства. Об этом сообщила пресс-служба концерна «Калашников».

Отмечается, что предприятие освоило серийный выпуск и выполнило государственные контракты 2023 года по поставке компактных пистолетов Лебедева (ПЛК) для силовых ведомств России общим количеством более 10 000 изделий.

Также ведётся освоение в серийное производство модульного пистолета Лебедева и нового пистолета 6П72 «Удав» разработки ЦНИИТОЧМАШ; оба пистолета проходят квалификационные испытания, чтобы подтвердить готовность завода к серийному выпуску.

Напомним, в июле 2023 года Ижевский механический завод передал на испытания первую партию пистолетов «Удав».

Кроме того, ИМЗ увеличил вдвое выпуск пистолетов Ярыгина.

Предприятие нарастило выпуск комплектов механических частей для неуправляемой авиационной ракеты С-13 в два раза, обеспечив своевременное выполнение госконтрактов по этому изделию.

Также ИМЗ нарастил выпуск и гражданской продукции: охотничьих ружей МР-27, МР-43, а также пневматических изделий МР-512 и МР-654.

На предприятии подчеркнули, что значительный рост объёмов выпускаемой продукции стал возможен благодаря модернизации производства спецтехники и литейного производства: в развитие этих направлений, а также в инфраструктурные проекты в 2023 году вложили более 900 млн рублей.

Благодаря росту объёмов производства завод смог увеличить средний уровень заработной платы на заводе на 23% относительно заработной платы 2022 года.