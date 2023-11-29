Жителя Увинского района подозревают в незаконном изготовлении оружия

Ува. Удмуртия. В ходе отработки оперативной информации в селе Областная Увинского района полиция задержала подозреваемого в изготовлении оружия 55-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В доме местного жителя было найдено огнестрельное оружие, которое мужчина получил более 10 лет назад от знакомого, после чего изменил конструкцию ружья. Помимо этого подозреваемый хранил два устройства для производства выстрела, 43 патрона различного калибра и вкладыш для ствола ружья, с помощью которого патроны 32 калибра подходили к стволу 16 калибра. Все это местный житель изготовил самостоятельно. Находки изъяли сотрудники МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 223 УК России («Незаконное изготовление оружия»). С мужчины взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. За совершенное преступление его могут лишить свободы на срок до 6 лет.