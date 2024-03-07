В Карелии убили готовившего теракт гражданина Белоруссии

Олонец. Карелия. Гражданин Белоруссии, готовивший теракт в Карелии, был убит при задержании. Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Сообщается, что он входил в состав воюющего на Украине и запрещенного в Белоруссии «Полка имени Кастуся Калиновского». По версии следствия, злоумышленник готовил подрыв административного здания в городе Олонец. Также он собирал информацию об объектах транспортной инфраструктуры и органов власти Карелии.

Когда диверсант изъял из схрона оружие и взрывное устройство с целью совершения теракта, его попытались задержать, но он начал стрелять в сотрудников ФСБ. Ответным огнем террорист был ликвидирован.

В схроне нашли самодельную бомбу на основе пластичного взрывчатого вещества РЕ-8, электродетонатор М-6, бытовой таймер, пистолет Макарова и боеприпасы. Возбуждено уголовное дело.