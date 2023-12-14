Конгресс США не выделил деньги Украине и ушел на каникулы

Вашингтон. США. Распри между республиканцами и демократами оставили Украину без 61 млрд долларов американской помощи. Конгресс США ушел на каникулы, не приняв документ о выделении помощи, передает телеканал «360 градусов» со ссылкой на РИА Новости.

Республиканская партия добивается введения мер по ограничению миграции из Мексики. Демократы упорно не хотят обсуждать этот вопрос, поскольку их электорат состоит в значительной степени из вчерашних латиноамериканцев, лишь недавно получивших американское гражданство. Транш Украине стал предметом торга между фракциями. Отмечается, что на ситуацию не удалось повлиять президенту Украины Владимиру Зеленскому, приурочившему свой очередной визит в Вашингтон к прениям конгрессменов. Выступления не помогли. Палата представителей так и не рассмотрела вопрос в последние дни своей работы в текущем году. 15 декабря американские законодатели уйдут на рождественские каникулы, которые продлятся до 9 января.

При этом в речах ведущих политиков США слышно все больше усталости от навязчивости украинского лидера.

«Он приезжает за деньгами американских налогоплательщиков. Считаю, это позорно», — приводит агентство слова представителя республиканцев Джея Ди Вэнса.

Американский президент Джо Байден пообещал, что США продолжат помогать Киеву, но деньги скоро закончатся. Последний в этом году транш составит всего 200 млн долларов.