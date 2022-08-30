Дорогу Ижевск-Ува привели в порядок после вмешательства прокуратуры

Ува. Удмуртия. Прокуратура Увинского района провела проверку трассы Ижевск-Ува совместно с сотрудниками Госавтоинспекции. В результате были выявлены несоответствия установленным требованиям, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Члены комиссии установили, что на дороге отсутствовала дорожная разметка, показывающая края проезжей части, где нет бордюров. На отдельных участках были занижены обочины.

Руководителю «Удмуртского автодорожного предприятия» внесли представление об устранении нарушений и приведение дороги в нормативное состояние, что и было сделано. Дорога отремонтирована, а виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Мировой суд оштрафовал должностное лицо предприятия по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ («Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог») на 20 тыс. рублей.