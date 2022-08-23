На реке Кама в Каракулинском районе утонул 55-летний мужчина

Каракулино. Удмуртия. В Каракулинском районе произошла очередная трагедия во время отдыха на воде, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Установлено, что 21 августа группа отдыхающих жителей деревни Быргында выпивала на берегу Камы. Среди собравшихся выделился 55-летний мужчина, который в состоянии алкогольного опьянения отправился купаться и утонул.

Тело погибшего обнаружили 22 августа в полутора километрах от деревни.