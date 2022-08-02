В Уве удалось найти убийцу мужчины, тело которого в мае 2022 года нашли закопанным в огороде

Ува. Удмуртия. В Уве завершено расследование убийства 45-летнего мужчины, тело которого было найдено 20 мая 2022 года в огороде у одного из жилых домов. Погибший с 25 апреля того же года числился пропавшим без вести. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

В убийстве обвиняется 43-летняя жительница Увы. Следователям удалось установить, что 22 апреля 2022 года женщина выпивала со знакомым в своём доме. За горячительными напитками разговор не заладился, началась ссора. Женщина забила оппонента руками, ногами, табуретом и несколько раз ударила его ножом.

Мужчина скончался на месте. Его тело закопала его на своём огороде и избавилась от орудий убийства.

Уголовное дело направлено в суд. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.