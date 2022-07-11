В одной из квартир Ижевска обнаружили тела двух пожилых женщин

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске расследуется гибель двух пожилых женщин — матери и дочери, чьи тела были обнаружены 9 июля в одной из квартир дома на улице 9 января. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Женщинам было 69 и 90 лет. Признаков насильственной смерти обнаружить не удалось. Обе они скончались примерно 1-2 недели назад. В настоящий момент причина гибели женщин устанавливается.

Известно, что погибшие жили вместе. 90-летней женщине требовался уход, поскольку здоровье не позволяло ей себя обслуживать.