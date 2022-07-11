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В одной из квартир Ижевска обнаружили тела двух пожилых женщин

16:05, 11 июля, 2022
Юрий Абашев
В одной из квартир Ижевска обнаружили тела двух пожилых женщин
16:05, 11 июля, 2022
Юрий Абашев
1693
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#гибель людей
Фото: ИА "Сусанин"
1693
0

Смерть наступила около одной-двух недель назад.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске расследуется гибель двух пожилых женщин — матери и дочери, чьи тела были обнаружены 9 июля в одной из квартир дома на улице 9 января. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Женщинам было 69 и 90 лет. Признаков насильственной смерти обнаружить не удалось. Обе они скончались примерно 1-2 недели назад. В настоящий момент причина гибели женщин устанавливается.

Известно, что погибшие жили вместе. 90-летней женщине требовался уход, поскольку здоровье не позволяло ей себя обслуживать.

 

16:05, 11 июля, 2022
Юрий Абашев
1693
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#гибель людей