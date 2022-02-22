Ижевская епархия объявила сбор гуманитарной помощи для беженцев с Донбасса

Пункт сбора работает ежедневно с 07:00 до 19:00.
Ижевск. Удмуртия. Пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев с Донбасса организован в нижнем храме Михаило-Архангельского собора Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской и Удмуртской епархии.
«Удмуртская Республика готовится принять граждан, вынужденных бежать с территорий Луганской и Донецкой народных республик. В связи с этим Ижевская епархия объявляет сбор гуманитарной помощи для беженцев», — говорится в сообщении.
Пункт сбора работает ежедневно с 07:00 до 19:00. Принимаются следующие предметы:
- вода бутилированная (объем от 0,5 до 25 литров);
- продукты питания длительного хранения (чай, сахар, мука, крупы, консервы, детское питание);
- средства личной гигиены (мыло, зубная паста, зубные щетки, туалетная бумага, средства женской гигиены, влажные салфетки, детские подгузники);
- полотенца;
- детские канцелярские принадлежности.
Все предметы должны быть новыми, продукты питания с длительным и действительным сроком годности.