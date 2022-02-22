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Ижевская епархия объявила сбор гуманитарной помощи для беженцев с Донбасса

08:30, 22 февраля, 2022
Юрий Абашев
Ижевская епархия объявила сбор гуманитарной помощи для беженцев с Донбасса
08:30, 22 февраля, 2022
Юрий Абашев
159
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#беженцы\n#гуманитарная помощь\n#Донбасс
Фото: Pixabay.com
159
0

Пункт сбора работает ежедневно с 07:00 до 19:00.

Ижевск. Удмуртия. Пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев с Донбасса организован в нижнем храме Михаило-Архангельского собора Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской и Удмуртской епархии.

«Удмуртская Республика готовится принять граждан, вынужденных бежать с территорий Луганской и Донецкой народных республик. В связи с этим Ижевская епархия объявляет сбор гуманитарной помощи для беженцев», — говорится в сообщении.

Пункт сбора работает ежедневно с 07:00 до 19:00. Принимаются следующие предметы:

  • вода бутилированная (объем от 0,5 до 25 литров);
  • продукты питания длительного хранения (чай, сахар, мука, крупы, консервы, детское питание);
  • средства личной гигиены (мыло, зубная паста, зубные щетки, туалетная бумага, средства женской гигиены, влажные салфетки, детские подгузники);
  • полотенца;
  • детские канцелярские принадлежности.

Все предметы должны быть новыми, продукты питания с длительным и действительным сроком годности.

08:30, 22 февраля, 2022
Юрий Абашев
159
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#беженцы\n#гуманитарная помощь\n#Донбасс