Больше двух рот украинских националистов уничтожили казаки в Серебрянском лесничестве ЛНР

Станица Луганская. ЛНР. ВСУ понесли крупные потери во время боев в ЛНР. Так, на территории Серебрянского лесничества уничтожено более двух рот украинских националистов, сообщается в Telegram-канале верховного атамана общероссийской общественной организации «Союз казаков-воинов России и зарубежья» Николая Дьяконова.

Противника громят бойцы из 6-й казачьей Лисичанской бригады имени Платова, рассказал ее командир с позывным Гейзер. Указанные потери нацформирования понесли всего за 2 суток. Комбриг поделился видеокадрами штурма неприятельских позиций и снимками трофеев – шевронов националистов. По словам офицера, среди них есть и изделие с изображением президента России Владимира Путина. Оно вызвало особенное возмущение среди казаков.

«Шеврон очередной раз показывает намерения противника убивать и проводить террористические мероприятия в отношении нашего Президента и Родины! Мы им сполна отомстили за шеврон с Владимиром Владимировичем», – заявил комбриг.