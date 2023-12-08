Верховный суд Финляндии не выдал на Украину бывшего ополченца ЛНР

Также Воислава Тордена (Яна Петровского) постановили выпустить из тюрьмы.
Хельсинки. Финляндия. Россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского) отказались экстрадировать на Украину по запросу Киева. Кроме того, Верховный суд Финляндии постановил отпустить его из-под ареста, пишет Лента.ру со ссылкой на РИА Новости.
Как сообщает финская газета Helsingin Sanomat, условия содержания в украинских тюрьмах признаны не соответствующими 3-й статье Конвенции по правам человека. Европейский суд по правам человека признал, что заключенные в них могут подвергаться пыткам, бесчеловечному и унизительному обращению. В связи с этим россиянина решено не выдавать на Украину.
По словам адвоката Тордена Натальи Мальгиной, с решением Верховного суда Финляндии на руках она в ближайшее время заберет своего подзащитного из тюрьмы.
Власти Украины считают Петровского-Тордена одним из бывших командиров диверсионно-штурмовой группы «Русич», воевавшей на стороне Луганской народной Республики ЛНР. В октябре они направили в Хельсинки запрос об экстрадиции россиянина. Тот в ответ запросил убежище в Финляндии. Ранее в связи с предполагаемым участием в событиях 2014-2015 годов на Донбассе Петровского-Тордена лишили вида на жительство в Норвегии и запретили ему въезд в шенгенскую зону.