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Подвиг служебной собаки в Сюмсях и пожар на кораблях в Керченском проливе: что произошло минувшей ночью

08:00, 22 января, 2019
08:00, 22 января, 2019
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#медицина\n#ЖКХ\n#общество\n#МВД\n#Ижевск\n#экология\n#Сюмси\n#газ\n#животные\n#Удмуртия\n#новости\n#долги\n#море\n#происшествие\n#Картина дня
Фото: twitter.com/sledcom_rf
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О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Утро вторника, 22 января, в Удмуртии выдалось морозным. Корреспонденты информагентства «Сусанин» подготовили традиционный обзор новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Собака – молодец!

В Удмуртии служебная собака помогла задержать подозреваемого в краже. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Инцидент произошел в Сюмсях. Ночью злоумышленник разбил окно в местной столовой и похитил продукты и алкоголь. Прибывшая на место служебная собака взяла след и привела к жилому дому. Оказалось, что в столовую пробрался 38-летний местный житель. При обыске полицейские обнаружили у него похищенное имущество.

Развитие медицины:

4 передвижных медицинских комплекса появится в Удмуртии в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Это позволит обеспечить диагностикой все населённые пункты, где проживает меньше 200 человек.

Стоит отметить, что подобные меры помогают выявить сердечно-сосудистые и даже онкологические заболевания на ранней стадии.

«Перехват»:

В частном секторе Ижевска началась установка дополнительных «перехватывающих» площадок. Об этом сообщает пресс-служба городских властей.

Напомним, в частном секторе мусор вывозят «сигнальным методом». Однако для удобства горожан на улицах появятся 8-кубовые контейнеры. Это «перехватывающие» площадки для сбора отходов, где жители могут в любое удобное для них время выбросить в них мусор, не дожидаясь приезда спецтехники по графику.

Специфика региона:

В Чечне объяснили списание долгов жителей региона за газ «спецификой региона». Как пишет RT, по словам министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чеченской Республики Джамбулата Умарова, республика не пользовалась газом «вплоть до полного окончания боевых действий и несколькими годами позже».

Глава ведомства считает, что в связи с этим Чечня не должна погашать задолженность, которая образовалась в ходе конфликта.

Напомним, 18 января стало известно, что районный суд Грозного обязал корпорацию «Газпром» списать долги населения Чечни за газ в размере более 9 млрд рублей. Впоследствии в «Газпроме» заявили о намерении обжаловать данное решение.

Трагедия в Керченском проливе:

Пожар произошел на двух судах в Керченском проливе. В результате погибли 10 человек, 9 числятся пропавшими без вести, пишет РенТВ со ссылкой на Росморречфлот.

Еще 12 человек удалось спасти. Сейчас ожидается их транспортировка в больницу Керчи. Дело в том, что этому мешают погодные условия, однако кареты скорой помощи уже подготовлены и ожидают момента, когда можно будет доставить моряков в больницу.

Ранее стало известно, что суда под флагом Танзании «Канди» и «Маэстро» загорелись нейтральных водах Черного моря. На их борту находился 31 человек, все они — граждане Турции и Индии.

По факту случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

08:00, 22 января, 2019
96
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#медицина\n#ЖКХ\n#общество\n#МВД\n#Ижевск\n#экология\n#Сюмси\n#газ\n#животные\n#Удмуртия\n#новости\n#долги\n#море\n#происшествие\n#Картина дня

 

 

 


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