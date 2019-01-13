Ижевск может стать площадкой для производства «заменителя» пистолета Макарова

Серийное производство после марта 2019 года.

Ижевск. Удмуртия. Ижевск может стать площадкой для производства нового отечественного пистолета, который должен заменить пистолет Макарова (ПМ). Об этом пишет Газета со ссылкой на РИА Новости.

Источник издания в оборонно-промышленном комплексе рассказал, что серийное производство «заменителя» ПМ начнется после марта. До этого времени продолжит работу межведомственная комиссия, которая дает разрешение на запуск оружия в «серию».

В настоящее время решается вопрос, где будут производить пистолет.

«Основные претенденты — Москва и Ижевск, но основные технологии и компетенции, необходимые для производства пистолета — у ЦНИИточмаш», — цитирует издание слова источника.

Ранее сообщалось, что в России завершились испытания нового пистолета для Минобороны, который создавали на замену пистолету Макарова.