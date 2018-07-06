В Ижевске стартовала благотворительная акция по сбору вещей для нуждающихся

Она продлится до 31 июля.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске стартовала благотворительная акция «Поможем вместе» по сбору вещей для семей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. Об этом сообщает пресс-служба города.

Любой желающий может принести одежду (вещи должны быть в хорошем состоянии), игрушки, школьные и канцелярские принадлежности.

Пункт приема расположен на первом этаже городского центра профилактики «Подросток» (улица Удмуртская, 245). Режим работы: пн. – чт. 8:30-17:30, пт. 8:30-16:30, обед 12:00-12:48, сб. и вс. - выходные дни.