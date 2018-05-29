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Удмуртия в минуту: доходы глав городов и лучшие опен-эйр в России

18:00, 29 мая, 2018
18:00, 29 мая, 2018
237
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#дороги\n#промышленность\n#Ижевск\n#видео\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#финансы и деньги\n#суд\n#Юрий Тюрин\n#Картина дня
237
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Обзор самых интересных новостей минувшего дня от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Во вторник, 29 мая, главы городов Удмуртии отчитались о своих доходах за прошлый год. Больше всего денег получил мэр Сарапула Александр Ессен. Он заработал более 3 280 тыс. рублей. На втором месте расположился Юрий Тюрин. Он заработал на 135 тыс. рублей меньше.

Удмуртия в минуту: доходы глав городов и лучшие опен-эйр в России

Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)


Ремонт дорог:

В ближайшие 3 дня в Удмуртии отремонтируют 6 участков дорог. В их числе улицы Пушкинская, Баранова, Песочная, проспект имени Михаила Калашникова и дорога Ижевск – Ува.

Признали виновным:

В Удмуртии вынесли приговор бывшему замруководителя администрации главы и правительства региона. Его признали виновным в превышении должностных полномочий. Ущерб от действий Олега Алаева составил 184 тыс. рублей.

На работе ты не гость:

Семерых работников завода Ижнефтемаш наказали за кражу с предприятия. Они похитили комплектующие детали к нефтебуровому оборудованию на общую сумму почти 855 тыс. рублей.

В числе лучших:

Рок-фестиваль «Улетай» в Удмуртии вошел в десятку самых популярных опен-эйр в России. Возглавил рейтинг фестиваль «Нашествие» в Тверской области.

18:00, 29 мая, 2018
237
0
#дороги\n#промышленность\n#Ижевск\n#видео\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#финансы и деньги\n#суд\n#Юрий Тюрин\n#Картина дня

 

 

 


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