Владимир Путин осмотрел производство боевых беспилотников на предприятии «Аэроскан» в Ижевске

Пояснения давал генеральный конструктор компании Александр Захаров.
Ижевск. Удмуртия. Президент России Владимир Путин посетил ижевское предприятие «Аэроскан», где идёт производство беспилотников. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Путин осмотрел производство планеров, а также образцы спецоборудования и беспилотников. Кроме того, глава государства ознакомился с учебным центром завода. Отметим, что на «Аэроскане» производятся барражирующие боеприпасы «Ланцет» и разведывательные беспилотники.
Пояснения Владимиру Путину давал главный конструктор ООО «Аэроскан» Александр Захаров.