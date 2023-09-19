Владимир Путин осмотрел производство боевых беспилотников на предприятии «Аэроскан» в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Президент России Владимир Путин посетил ижевское предприятие «Аэроскан», где идёт производство беспилотников. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин осмотрел производство планеров, а также образцы спецоборудования и беспилотников. Кроме того, глава государства ознакомился с учебным центром завода. Отметим, что на «Аэроскане» производятся барражирующие боеприпасы «Ланцет» и разведывательные беспилотники.

Пояснения Владимиру Путину давал главный конструктор ООО «Аэроскан» Александр Захаров.