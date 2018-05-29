Семерых работников завода осудили в Ижевске за кражу

Общий ущерб «Ижнефтемашу» превысил 850 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Первомайский районный суд Ижевска признал виновными семерых работников ПАО «Ижнефтемаш». Как сообщает объединённая пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики, мужчины обвинялись по статье 158 УК РФ «Кража».

Судом установлено, что с декабря 2016 года по октябрь 2017 года подсудимые похищали комплектующие детали к нефтебуровому оборудованию, вывозили их с территории предприятия, после чего продавали. В результате их преступных действий ПАО «Ижнефтемаш» причинён материальный ущерб на общую сумму 854 936 рублей.

Свою вину подсудимые признали полностью. Пятерым из них назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 2 месяца условно с испытательным сроком на 1 год. Двум другим подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком на 1 год и 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год 2 месяца.