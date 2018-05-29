play
pause
  • $ 61.67 ↑
  • € 72.12 ↑

Семерых работников завода осудили в Ижевске за кражу

11:40, 29 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
11:40, 29 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
568
0
#Ижевск\n#кража\n#Удмуртия\n#суды\n#заводы
568
0

Общий ущерб «Ижнефтемашу» превысил 850 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Первомайский районный суд Ижевска признал виновными семерых работников ПАО «Ижнефтемаш». Как сообщает объединённая пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики, мужчины обвинялись по статье 158 УК РФ «Кража».

Судом установлено, что с декабря 2016 года по октябрь 2017 года подсудимые похищали комплектующие детали к нефтебуровому оборудованию, вывозили их с территории предприятия, после чего продавали. В результате их преступных действий ПАО «Ижнефтемаш» причинён материальный ущерб на общую сумму 854 936 рублей.

Свою вину подсудимые признали полностью. Пятерым из них назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 2 месяца условно с испытательным сроком на 1 год. Двум другим подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком на 1 год и 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год 2 месяца.

11:40, 29 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
568
0
#Ижевск\n#кража\n#Удмуртия\n#суды\n#заводы

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Олимпийской чемпионке из Удмуртии Алине Загитовой подарили 4-комнатную квартиру

12:46, 28 мая, 2018
32384

Пьяный школьник в Ижевске угнал грузовик и врезался в столб

14723
15:16, 27 мая, 2018

Несколько детей отравились в кафе «Династия» Ижевска

10339
15:27, 24 мая, 2018

Председатель Верховного суда Удмуртии: вынести приговор бывшему главе рука не дрогнет

8656
15:13, 25 мая, 2018

О тренере, новой программе, экзаменах и Масару: фигуристка Загитова в Ижевске ответила на вопросы журналистов

8530
22:56, 27 мая, 2018

Сергей Шнуров выложил в Instagram стихи о разводе с женой

13:50, 26 мая, 2018
2368

В России начались испытания новейшего истребителя МиГ-35

2100
10:40, 25 мая, 2018

В Третьяковской галерее вандал повредил знаменитую картину Репина

1998
12:07, 26 мая, 2018

Роскосмос начнет строительство второй очереди «Восточного» в июне

1893
16:30, 24 мая, 2018

Четверо российских военных погибли в Сирии при обстреле боевиков

1891
13:25, 27 мая, 2018

Первое видеообращение Юлии Скрипаль обеспокоило российских дипломатов

10:58, 24 мая, 2018
2188

Названы пять лучших книг за последние полвека

2020
18:05, 27 мая, 2018

Харви Вайнштейн заплатил миллион долларов и вышел на свободу

1998
10:59, 26 мая, 2018

В КНДР ликвидировали единственный полигон для испытаний ядерного оружия

1966
15:35, 24 мая, 2018

В Пханмунджоме состоялась вторая встреча глав КНДР и Южной Кореи

1861
17:38, 26 мая, 2018

Мультимедиа

Мастер-класс Алины Загитовой в Ижевске

28 мая, 2018

Удмуртия в минуту: планы на День города в Ижевске и квартира для Алины Загитовой

28 мая, 2018

Безопасный дом от «Ростелекома»

28 мая, 2018