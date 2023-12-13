В России конфисковали принадлежавший спонсорам ВСУ военно-промышленный холдинг

Волжский. Волгоградская область. Принадлежавший украинским бизнесменам российский промышленный холдинг изъяли в России. По требованию Генпрокуратуры группу предприятий в Татарстане, Свердловской, Волгоградской и Ярославской областях передали в ведение Росимущества, пишет Коммерсантъ.

Заседание по данному вопросу прошло в закрытом режиме в Волжском городском суде Волгоградской области. Деятельность владельцев холдинга признали экстремистской, их имущество конфисковали. Речь идет о ПАО «Уральский завод авто-текстильных изделий», АО «Завод фрикционных и термостойких материалов», научно-производственном объединении «Завод тормозных механизмов» и ряде других промышленных структур. Они производят комплектующие для авиации и бронетехники.

Как выяснилось, ранее указанными предприятиями владел бывший министр транспорта и связи, первый замминистра инфраструктурного развития Украины Константин Ефименко. Созданный им фонд спонсировал ВСУ, в частности поставлял обмундирование, продукты и медикаменты. Опасаясь конфискации своих российских активов, в 2022 году бизнесмен переписал их на сестру – Марию Ефименко, которая сменила имя и фамилию, получила гражданство РФ и проживает сейчас в ОАЭ.

Ранее по такой же схеме Генпрокуратура добилась в воронежском суде конфискации кондитерского завода «Конти-Рус» у украинского бизнесмена Рината Ахметова, отмечает издание.