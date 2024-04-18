США заблокировали ютуб-канал компании «Болдрекс» из Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. У ижевского предприятия «Болдрекс» оказался заблокированным ютуб-канал. При переходе по ссылке появляется надпись «Эта страница недоступна». Таковы последствия внешних экономических санкций.

Отметим, что YouTube является вторым по популярности поисковым сайтом и первым по популярности видео хостингом во всем мире.

Напомним, в феврале 2024 года Соединённые Штаты включили Boldrex в 13-ый санкционный список. В тот же список попал ещё ряд банков и предприятий Удмуртии.

«Имеется риск вторичных санкций: это лицо осуществляет деятельность в секторе экономики Российской Федерации, который предназначен для поддержки военно-промышленной базы России», — говорилось в февральской формулировке Минфина США.

В самой компании с иронией прокомментировали данный факт: «Наши достижения в области обработки нержавеющих поверхностей вызвали заслуженное внимание и признание».